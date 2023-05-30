С роскошным колье и в тиаре: как королева Елизавета II в театр ходила

В этот день, 30 мая 1977 года, королева Елизавета II побывала в Королевском оперном театре.
На архивном снимке, сделанном в этот день 46 лет назад, улыбающаяся королева Великобритании Елизавета II запечатлена на встрече с актерами в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в Лондоне.
Ее Величество одета в белое платье с глубоким круглым декольте, расшитом камнями. У нее на шее роскошное драгоценное колье, в ушах серьги с камнями, а на голове тиара. Волосы уложены красивыми кудрями – именно такую прическу много лет носила монарх.
Кстати, недавно мы показывали каким был цвет волос королевы Елизаветы II до того, как она начала красить их в платиновый блонд.
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