С роскошным колье и в тиаре: как королева Елизавета II в театр ходила

В этот день, 30 мая 1977 года, королева Елизавета II побывала в Королевском оперном театре.

На архивном снимке, сделанном в этот день 46 лет назад, улыбающаяся королева Великобритании Елизавета II запечатлена на встрече с актерами в Королевском оперном театре Ковент-Гарден в Лондоне.

Ее Величество одета в белое платье с глубоким круглым декольте, расшитом камнями. У нее на шее роскошное драгоценное колье, в ушах серьги с камнями, а на голове тиара. Волосы уложены красивыми кудрями – именно такую прическу много лет носила монарх.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Кстати, недавно мы показывали каким был цвет волос королевы Елизаветы II до того, как она начала красить их в платиновый блонд.

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