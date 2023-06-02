С розовой помадой и в жакете с золотыми пуговицами: премьер-министр Италии на торжественном мероприятии в Риме

Джорджа Мелони в деловом образе в классических цветах пришла на национальный праздник.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приняла участие в праздновании Дня Итальянской Республики, которое проходит сегодня, 2 июня, в Риме. На мероприятии она появилась в сопровождении спикера Сената Иньяцио Ла Русса.
Там политик появилась в деловом аутфите, состоявшем из черного жакета с золотыми пуговицами, белого топа и черных прямых брюк. Наряд она дополнила черной кожаной обувью на плоской подошве. К жакету Мелони прикрепила значок в цветах итальянского флага.
Джорджа сделала идеально ровную укладку и макияж с акцентом на розовой помаде.
Напомним, Джорджа Мелони посетила саммит Европейского политического сообщества глав государств и правительств в Молдове. Она продемонстрировала там нежный лук в розовом костюме.
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