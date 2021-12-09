С сединой в волосах и в красных сапогах: новый выход королевы Летиции в Мадриде

Королева выглядела очень стильно.

Королева Испании Летиция посетила форум в Мадриде, организованный в честь 75-й годовщины ЮНИСЕФ. На мероприятии королева выступила с речью, в которой осудила существование огромного количества детей во всем мире, которые голодают, не могут ходить в школу, становятся жертвами эксплуатации и бедности. Также она высоко оценила работу ЮНИСЕФ в помощи таким детям.

Королева Испании Летиция / Getty Images

Для мероприятия королева выбрала, как нам кажется, очень рождественский наряд, ведь акцент в ее образе был сделан на красный цвет, который всегда ассоциируется с этим праздником. В частности, она надела юбку ниже колен с пестрым геометрическим принтом, белый гольф с пуговицами на рукавах Hugo Boss, а также эффектные красные замшевые сапоги на высоких каблуках.

Королева Испании Летиция / Getty Images

Также особенности образу добавила седина в волосах - Летиция является одной из тех женщин, которые не боятся возрастных изменений и не закрашивает седые волосы. Выглядела она очень стильно.

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