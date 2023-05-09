С серебряными подснежниками и атласными листьями: каким был головной убор герцогини Софи на коронации

На коронации королевы Елизаветы II, которая состоялась 2 июня 1953 года, королевские дамы пришли в Вестминстерское аббатство в роскошных бриллиантовых тиарах, но спустя 70 лет, на коронации Чарльза III, от такого драгоценного аксессуара отказались.

Принцесса Уэльская Кейт, принцесса Шарлотта и Софи, герцогиня Эдинбургская, пришли в оригинальных головных украшениях ручной работы. И если Кейт надела ободок с бисером, то Софи - из атласа.

Автором этого аксессуара является бренд Jane Taylor, оно состоит из атласных листьев ручной работы, которые также немного напоминают перья.

Софи, герцогиня Эдинбургская, на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Софи, герцогиня Эдинбургская, на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Дополняют украшение кристаллы Swarovski и несколько серебряных подснежников, которые были отлиты из английского серебра ирландским ювелиром Эйли О Коннелл специально для этого эксклюзивного украшения.

Подснежники для головного украшения герцогини Эйли предложила сделать после того, как ей показали эскизы платья Софи с аппликацией на плечах. Увидев в изделии эти маленькие весенние цветы Эйли О Коннелл решила сделать именно их так как они имеют большое значение в королевской семье - королева Виктория использовала подснежники в букете на своей свадьбе с принцем Альбертом.

Процес создания серебряных цветов она показала в Instagram.

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