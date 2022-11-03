С серьгами-петушками и в жакете с флористической вышивкой: Елена Зеленская на деловой встрече

Первая леди обсудила с премьером Португалии помощь, которую оказывают в стране вынужденным переселенцам из Украины.

Елена Зеленская в рамках своего визита в Португалию встретилась с премьер-министром страны – Антониу Коштой. Весной он посетил деоккупированную Киевщину и увидел своими глазами последствия российской оккупации.

Первая леди поблагодарила премьера за военную поддержку и гуманитарную помощь. Они обсудили, как вынужденные переселенцы из Украины обустраиваются и живут в португальских центрах помощи.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Антониу Кошта отметил, что в Португалии для школьников из Украины созданы все условия обучения и изучения предметов украинской школьной программы. А еще Португалия планирует приобщиться к восстановлению школ и детских садов в Украине и выбрала несколько объектов на Житомирщине.

"И с недавнего времени наши страны имеют особые общие планы: как известно болельщикам, Украина, Португалия и Испания подали заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Это лучшее воплощение нашей общей веры в украинскую победу", — написала первая леди в Intagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Зеленская предстала в черном топе и деловом черном костюме, состоявшем из прямых брюк и удлиненного жакета с флористической вышивкой из лимитированной дропа "Земле, квітни" украинского бренда ALTER REBEL.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Волосы Елена собрала в элегантную прическу, сделала нежный макияж и украсила уши любимыми серьгами в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, в этом черном костюме с флористической вышивкой Елена появлялась в эфире программы телеканала ABC Good Morning America.

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