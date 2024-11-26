С сестрами и родителями: брат принцессы Дианы опубликовал редкое семейное фото

Брат принцессы Дианы поделился редким семейным фото из архива.
Граф Чарльз Спенсер опубликовал в своем блоге в Instagram снимок, на котором запечатлены его родители Джон и Френсис, старшие сестры леди Сара и леди Джейн, а также младшая сестра леди Диана Спенсер.
"Семейная фотография, 1972 год", - подписал фотографию Чарльз.
В своем Instagram Чарльз Спенсер периодически делится снимками из личного семейного альбома.
В прошлом месяце граф Спенсер опубликовал редкое фото своих родителей, сделанное в 60-х годах. На фото Фрэнсис Рут Рош запечатлена в объятиях своего мужа Джона, 8-го графа Спенсера. По словам их сына Чарльза в те годы его родители были влюблены.
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