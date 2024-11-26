С сестрами и родителями: брат принцессы Дианы опубликовал редкое семейное фото

Граф Чарльз Спенсер опубликовал в своем блоге в Instagram снимок, на котором запечатлены его родители Джон и Френсис, старшие сестры леди Сара и леди Джейн, а также младшая сестра леди Диана Спенсер.

"Семейная фотография, 1972 год", - подписал фотографию Чарльз.

Семья Спенсер, фото 1972 года / Фото: Instagram Чарльза Спенсера

В своем Instagram Чарльз Спенсер периодически делится снимками из личного семейного альбома.

В прошлом месяце граф Спенсер опубликовал редкое фото своих родителей, сделанное в 60-х годах. На фото Фрэнсис Рут Рош запечатлена в объятиях своего мужа Джона, 8-го графа Спенсера. По словам их сына Чарльза в те годы его родители были влюблены.

Фрэнсис Рут Рош и Джон Спенсер / Фото: Getty Images

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