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С шелковым платком и серьгами-люстрами: президент Европейского центрального банка выступила перед прессой

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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С шелковым платком и серьгами-люстрами: президент Европейского центрального банка выступила перед прессой

Кристин Лагард / Фото: Associated Press

Кристин Лагард любит добавлять в свои образы разнообразные аксессуары.

Президент Европейского центрального банка, экс-глава Международного валютного фонда Кристин Лагард выступила на пресс-конференции после заседания управляющего совета ЕЦБ во Франкфурте.

Кристин Лагард / © Associated Press
Кристин Лагард / Фото: Associated Press
Кристин Лагард / © Associated Press
Кристин Лагард / Фото: Associated Press

Там Кристин предстала в светлом твидовом жакете и темном топе. На шее был элегантный шелковый кремовый платок с флористическим принтом.

Кристин Лагард / © Associated Press
Кристин Лагард / Фото: Associated Press

Лагард сделала макияж с розовой помадой, украсила уши интересными серьгами-люстрами пастельного розового цвета, а на шее была серебряная цепочка. Оптические очки в синей оправе завершили образ президента Европейского центрального банка.

Кристин Лагард / © Associated Press
Кристин Лагард / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Кристин Лагард продемонстрировала деловой образ в красном брючном костюме, красном топе и шелковом плиссированном платке с разноцветным принтом.

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Дата публикации
Просмотры
545
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