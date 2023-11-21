С символической брошью-картой: Елена Зеленская с мужем и президентом Молдовы приняла участие в памятном мероприятии

Президентские супруги почтили память погибших во время Революции Достоинства.
Президент Украины Владимир Зеленский, его жена Елена Зеленская и президентка Молдовы Майя Санду, которая приехала в Киев с официальным визитом, приняли участие в памятном мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы. Они почтили память активистов, погибших во время Революции Достоинства.
В своей официальной группе в Telegram первая леди опубликовала фотографии с мероприятия.
"Есть страны, которым не приходилось воевать за свободу. Есть люди, чье достоинство никогда не испытывало притеснений. Но только те, кто отвоевывал свободу и достоинство, знают им настоящую цену и никогда уже не отдадут. Мы не отдадим. С Днем Достоинства и Свободы, Украина!"
В этот день Зеленская была одета во все черное. На ней было элегантное двубортное пальто, водолазка, прямые штаны и лоферы на плоской подошве. К лацкану пальто первая леди прикрепила символическую брошь в виде карты Украины от бренда Gasanova.
Майя Санду одела черное пальто с поясом, черные прямые брюки и обувь на небольших каблуках. На шее у нее был сине-желтый платок с принтом.
Напомним, Елена Зеленская в деловом костюме цвета кэмел встретилась с журналистами африканских СМИ.
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