С сине-желтой бабочкой и с новогодним эльфом: пес Патрон поделился новой фотографией

Пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram праздничное фото, на котором он запечатлен с патриотической сине-желтой бабочкой на шее. Рядом с ним стоят новогодний эльф и снеговик. Четвероногая звезда поздравила подписчиков с Новым годом.

А в посте он рассказал о желании, которое загадал на Новый год в прошлом году.

"В прошлом году я сидел под новогодним столом. Том пытался лапой украсть красную рыбу, а я думал о том, чего бы мне хотелось в следующем году. Я загадал тогда побольше времени проводить с Михаилом на работе и чтобы весь мир узнал об Украине: какая это замечательная страна. Все свершилось, но вы знаете, какой ужасной ценой.

Не знаю стоит ли обвинять год, потому что мы все знаем, кто виноват во всем. Все 140 миллионов и их друзья: злоба, империализм и тупость", – написал Патрон.

Пес отметил, что и много хорошего произошло в 2022 году. Он также поблагодарил всех украинцев за добро и любовь.

"На фоне самых ужасных событий в нашей жизни — мы узнали, насколько мы сильны, чего мы действительно хотим, и мы наконец-то начали гордиться друг другом. Гордиться своей нацией, языком, культурой и, самое главное, своей свободой и храбростью.

Я горжусь всеми вами, украинцы. Я горжусь нашими друзьями со всего цивилизованного мира. Мы впервые действуем так, как должно было всегда действовать человечество: помогать друг другу, создавать, возрождать, мечтать и действовать ради лучшей жизни.

Этот год был историческим для мира. Этот год изменил мир навсегда. И я так мечтаю, чтобы эти ужасные уроки научили нас навсегда: мир может спасти только добро и любовь. Без добра ничего не будет. Буквально ничего. А без любви ничего и не нужно.

Я хочу поблагодарить вас за этот год. За все добро, которым мы смогли укутать наших саперов и животных. И за всю любовь, которую мы испытываем друг к другу.

Хочу, чтобы в следующем году у нас не было грусти. Только улыбки, поцелуи, мечты, счастье, здоровье, благополучие, путешествия, подарки, восторги (там список длиннющий, но вы уловили суть). Хочу, чтобы были все мы, но без них. Во веки вечной", — написал пес.

Напомним, ранее Патрон рассказал о новых знакомствах в командировке.

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