С сине-желтой картой Украины на сердце: Борис Джонсон примерил красивую вышиванку

В гардеробе бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона появилось красивое и стильное пополнение – вышиванка от украинского бренда мужской одежды Damirli.

На странице бренда, основательницей которого является украинская дизайнер Эльвира Гасанова, в Instagram опубликовали фотографию, на которой Джонсон появился в их белой рубашке с вышитой орнаментом сине-желтой картой Украины на сердце. Вышивка также украшает воротник и манжеты рубашки.

Борис Джонсон/Instagram Damirli

Судя по улыбке и жестам политика "палец вверх", ему очень понравилась вышиванка, которую он, надеемся, будет одевать еще не раз.

Напомним, в июле этого года жена Бориса Джонсона Кэрри родила ему сына Фрэнки. Счастливая мамочка показала фото новорожденного малыша.

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