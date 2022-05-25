С сине-желтой ленточкой: Вера Брежнева вручила награды польским компаниям, которые помогают украинцам

Певица приняла участие в мероприятии в Варшаве.
Вера Брежнева сейчас находится в Польще, где помогает собирать гуманитарную помощь для беженцев из Украины.
Артистка является амбассадором Help Ukraine Center, который предоставляет украинцам гуманитарную и медицинскую помощь.
В Instagram Stories она сообщила, что вчера посетила премию Retail Hero в Варшаве, на которой вручила награды польским компаниям, которые с первого дня войны помогают Украине.
Вера призналась подписчикам, что для этого ей нужно было привести себя в порядок, так как она была на складе, где помогала загружать фуры гуманитаркой, а также контролировала процесс погрузки транспорта.
В Instagram Stories Вера поблагодарила поляков за помощь Украине.
На фото Брежнева предстала в голубой рубашке и с сине-желтой ленточкой на шее.
А вчера певица выложила фото с голубями, которое подписала: "Какими же мы были счастливыми до войны. И не ценили этого…" 3 месяца. Тримаємось".
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