С сине-желтой лентой на груди: премьер-министр Финляндии поддержала Украину

С сине-желтой лентой на груди: премьер-министр Финляндии поддержала Украину

Санна Марин прикрепила к свитеру сине-желтую ленту.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, прибывшим в Хельсинки с однодневным официальным визитом. Они обсудили влияние российской захватнической войны на соседние европейские страны.

На свитере у Марин была прикреплена сине-желтая лента в знак поддержки Украины.

Санна Марин и Франк-Вальтер Штайнмайер / Getty Images

Кстати, в цветах украинского флага неоднократно появлялись и другие публичные особы. Многие из мировых политиков носят на груди значок с флагом. К примеру, с сине-желтым значком появлялись на публике премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, спикер палаты представителей США – Нэнси Пелоси и члены британской королевской семьи.

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