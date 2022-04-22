Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси / Associated Press

С сине-желтой лентой: во время встречи с Денисом Шмыгалем Нэнси Пелоси украсила жакет украинской символикой

С сине-желтой лентой: во время встречи с Денисом Шмыгалем Нэнси Пелоси украсила жакет украинской символикой

С 21-22 апреля глава украинского правительства находится с рабочим визитом в Вашингтоне.

21 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в Вашингтоне. Во время встречи политики обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси / Associated Press

"Продолжаем совместно работать над санкциями против россии, чтобы сделать их максимально эффективными. 56 дней полномасштабной войны Украина сдерживает агрессора. Мы чувствуем значительную поддержку от Соединенных Штатов. Подчеркнул это на встрече со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и членами Конгресса США", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси / Associated Press

Также премьер-министр добавил, что Украина нуждается в финансовой помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц, а также в процессе разминирования наших территорий.

Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече в Вашингтоне со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси / Associated Press

Во время этой встречи Нэнси Пелоси надела на жакет ленту с украинским флагом, а также небольшой значок, чтобы выразить свою поддержку нашей стране.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси / Associated Press

Отметим, американский политик уже не впервые появляется с украинской символикой на одежде. С начала полномасштабной войны в Украине она регулярно украшает свою одежду сине-желтыми цветами.

Нэнси Пелоси / Getty Images

Нэнси Пелоси / Associated Press

Нэнси Пелоси / Associated Press

Нэнси Пелоси / Getty Images

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