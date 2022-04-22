С сине-желтой лентой: во время встречи с Денисом Шмыгалем Нэнси Пелоси украсила жакет украинской символикой

С 21-22 апреля глава украинского правительства находится с рабочим визитом в Вашингтоне.
21 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси в Вашингтоне. Во время встречи политики обсудили дальнейшие шаги по поддержке Украины.
"Продолжаем совместно работать над санкциями против россии, чтобы сделать их максимально эффективными. 56 дней полномасштабной войны Украина сдерживает агрессора. Мы чувствуем значительную поддержку от Соединенных Штатов. Подчеркнул это на встрече со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и членами Конгресса США", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Также премьер-министр добавил, что Украина нуждается в финансовой помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц, а также в процессе разминирования наших территорий.
Во время этой встречи Нэнси Пелоси надела на жакет ленту с украинским флагом, а также небольшой значок, чтобы выразить свою поддержку нашей стране.
Отметим, американский политик уже не впервые появляется с украинской символикой на одежде. С начала полномасштабной войны в Украине она регулярно украшает свою одежду сине-желтыми цветами.
Читайте также: