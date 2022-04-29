С сине-желтым флагом на груди: спикер Палаты представителей США на открытии фотовыставки, посвященной Украине

Нэнси Пелоси появилась на мероприятии с украинским флагом на груди.
Вчера, 28 апреля, у здания Конгресса в Вашингтоне открылась фотовыставка, посвященная войне в Украине. В экспозицию вошли фотографии разбомбленных российскими оккупантами украинских городов и сел – Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Мариуполя, Харькова и других.
Выставку официально открыли спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.
"Это свидетельство тяжелого времени, которое переживает сейчас народ Украины", — сказала спикер.
Маркарова отметила, что Россия совершает настоящий геноцид народа Украины, о чем свидетельствуют снимки фотовыставки.
Госпожа Пелоси в знак поддержки Украины прикрепила к платью значок в виде украинского флага рядом с американским.
С сине-желтым флагом на груди спикер также появилась на пресс-конференции в Капитолии.
Напомним, на встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем госпожа Пелоси пришла с сине-желтой лентой и украинским флагом на одежде.
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