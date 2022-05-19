С сине-желтыми ленточками на груди: принц Чарльз и Камилла встретились с украинцами в Оттаве

С сине-желтыми ленточками на груди: принц Чарльз и Камилла встретились с украинцами в Оттаве

Принц Чарльз и его супруга Камилла во второй день своего визита в Канаду посетили Оттаву, где у них состоялось несколько важных встреч.

Принц Уэльский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Ридо-холле. Позже супруги вместе присутствовали на мероприятии с Королевской канадской конной полицией.

Джастин Трюдо и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Джастин Трюдо написал у себя в Твиттере: "Я впервые встретил принца Уэльского, когда мне было девять лет. С тех пор мы встречались еще много раз, и его приверженность Канаде, канадцам и построению более чистого будущего никогда не колебалась. Ваше Королевское Высочество, добро пожаловать обратно в Канаду".

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Фото: Getty Images

А еще Камилла и Чарльз посетили службу в Украинском православном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Оттаве, Канада. Герцогиня Камилла, который была в этот день в синем пальто, пришпилила на грудь ленточку в цветах украинского флага с маленьким цветком подсолнухом такой же аксессуар в знак поддержки нашей страны был и на груди у принца Чарльза.

The people of Ukraine remain deeply in our thoughts.



Canada is home to 1.4 million people of Ukrainian descent - the world’s third-largest Ukrainian population. It was an honour to spend time with a number of you today. #RoyalVisitCanada pic.twitter.com/Q28LfS0k6l — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 18, 2022

Общаясь с украинцами Камилла посочувствовала одной из семей, бежавших от войны, сказав: "Мы все так за вас".

Настоятель Украинского православного кафедрального собора Святой Софии в Монреале Владимир Кушнир, высоко оценил поддержку королевской семьи, где принц с супругой, а также герцог и герцогиня Кембриджские встретились с украинцами, проживающими в Великобритании.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Фото: Getty Images

"Народ Украины остается глубоко в наших мыслях. В Канаде проживает 1,4 миллиона человек украинского происхождения - третье место в мире по численности украинского населения. Для нас было честью провести сегодня время с некоторыми из вас. #RoyalVisitCanada", - было опубликовано в Твиттере королевской пары после этого визита.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Фото: Getty Images

Также Камилла и Чарльз посетили Национальный военный мемориал, Оттава. "Мы помним жертвы и службу нынешних военнослужащих канадских вооруженных сил, ветеранов и их семей. #RoyalVisitCanada", - написали они в Твиттере.

National War Memorial, Ottawa



We remember the sacrifices and service of current members of the Canadian Armed Forces, veterans, and their families. #RoyalVisitCanada pic.twitter.com/9UoXvbCyMc — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) May 18, 2022

Открытый королем Георгом VI в 1939 году, мемориал символизирует жертву всех канадских вооруженных сил, служивших во время войны делу мира и свободы - прошлого, настоящего и будущего.

В 1951 году принцесса Елизавета и герцог Эдинбургский возложили венок к мемориалу.

Позже у королевской четы состоялась встреча с генерал-губернатором Канады госпожой Мэри Саймон.

Their Excellencies were honoured to host Their Royal Highnesses during a special reception @RideauHall to celebrate Her Majesty The Queen’s momentous #PlatinumJubilee.#RoyalVisitCanada@TheCrownCa pic.twitter.com/HIzXIvTYZy — Governor General of Canada (@GGCanada) May 19, 2022

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