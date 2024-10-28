С синим маникюром и в жакете с черепаховым принтом: Мишель Обама поддержала Камалу Харрис на митинге

Бывшая первая леди в стильном луке появилась на предвыборном митинге.

Мишель Обама приняла участие в предвыборном митинге в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.

Мишель Обама и Камала Харрис / Фото: Associated Press

На сцене она обнималась с Камалой, они держались за руки и шутили.

Камала Харрис и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Камала Харрис и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Для своего появления Обама выбрала стильный брючный костюм с черепаховым принтом от бренда Theory и черный топ. Наряд она дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на невысоких шпильках.

Камала Харрис и Мишель Обама / Фото: Associated Press

Мишель Обама и Камала Харрис / Фото: Associated Press

Волосы Мишель заплела в длинную косу, сделала макияж с блестящим блеском на губах и мерцающими тенями для век. У нее также был длинный синий маникюр.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

Уши экс-первая леди украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми кольцами.

Мишель Обама / Фото: Associated Press

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