С синим маникюром и в жакете с черепаховым принтом: Мишель Обама поддержала Камалу Харрис на митинге

Бывшая первая леди в стильном луке появилась на предвыборном митинге.
Мишель Обама приняла участие в предвыборном митинге в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис.
На сцене она обнималась с Камалой, они держались за руки и шутили.
Для своего появления Обама выбрала стильный брючный костюм с черепаховым принтом от бренда Theory и черный топ. Наряд она дополнила черными кожаными остроносыми туфлями на невысоких шпильках.
Волосы Мишель заплела в длинную косу, сделала макияж с блестящим блеском на губах и мерцающими тенями для век. У нее также был длинный синий маникюр.
Уши экс-первая леди украсила золотыми серьгами-кольцами, а руки – золотыми кольцами.
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