С синим маникюром, в жемчуге и рубашке с рюшами: Марина Порошенко празднует день рождения

Петр Порошенко показал, как поздравлял супругу с днем рождения в офисе.

Экс-президент Украины Петр Порошенко показал в Facebook, как он поздравлял супругу Марину Порошенко с днем рождения. Сегодня, 1 февраля, она отмечает свое 60-летие.

Петр Алексеевич признался, что он поздравил жену еще в полночь, подарив ей букет цветов. Это их многолетняя традиция. Затем между рабочими встречами он решил поздравить Марину Анатольевну еще раз. Он приехал к ней в офис с огромным букетом белых роз.

Экс-президент трогательно поздравил жену с днем рождения, поблагодарил ее за все и в очередной раз признался ей в любви. Они обнялись и поцеловались. Это выглядело очень мило.

"Моя дорогая, хочу поблагодарить тебя за каждый день с уже почти 38 лет нашей совместной жизни. Каждый этот день наполнен счастьем. И это счастье даришь ты.

Ты очень мудрая, очень умная, очень красивая, очень женственная. Ты даешь энергию двигаться вперед. Ты никогда не сомневаешься в нашей победе. И ты своей любовью и мудростью делаешь наши действия на этом пути более эффективными и сильными.

Я тебя очень люблю. Ты большая молодец.

От всего сердца каждому украинцу хочу пожелать такой любви, как у нас с Мариной. Каждому пожелать такой семьи, как у нас с Мариной. Если у вас будет хотя бы это — это будет значит, что вы счастливые люди. Искренне желаю этого! А удастся ли найти такую, как Марина?))) Мне повезло)", — написал Порошенко в посте.

Марина Анатольевна выглядела прекрасно. На ней была романтичная рубашка цвета айвори с рюшами и пуговицей-жемчужиной, а также черная юбка с поясом. На шее она завязала элегантный платок с разноцветным принтом.

Петр и Марина Порошенко/Скрин видео

Бывшая первая леди сделала аккуратную укладку, макияж смоки-айс и с розовой помадой на губах. В ушах у нее были жемчужные серьги. Синий маникюр с серебряными акцентами завершил женственный образ госпожи Порошенко.

Петр и Марина Порошенко/Скрин видео

Петр и Марина Порошенко/Скрин видео

Петр Алексеевич был одет в черный костюм, белую рубашку и полосатый галстук.

Петр и Марина Порошенко/Скрин видео

Кроме того, Порошенко сегодня опубликовал в Facebook милое совместное фото с женой.

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