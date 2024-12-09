С синими камнями: как выглядит любимое кольцо Брижит Макрон - первой леди Франции

С момента своего появления Брижит Макрон в Елисейском дворце, она постоянно привлекает к себе внимание, в частности из-за любви к роскошным мини-платьям и брючным костюмам. Но есть у первой леди Франции еще одна страсть - необычные ювелирные украшения.

Одним из самых узнаваемых украшений, которые Брижит когда-либо носила, является ее гламурное кольцо с синими камнями. Бренд изделия неизвестен, но это продолговатое украшение с семью рядами сапфиров и шестью рядами бриллиантов, первая леди обычно носит на среднем пальце.

Свое любимое кольцо Макрон надевает уже на протяжении многих лет на самые разные мероприятия, а также сочетает как с вечерними платьями, так и с деловыми луками.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Кольцо хоть и довольно яркого цвета, но отлично сочетается с самыми разными оттенками нарядов Макрон, как и синий сапфир, который сейчас носит принцесса Уэльская.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

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