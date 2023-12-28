С собаками и Сантой: брат принцессы Кейт показал праздничное фото с сыном

Брат принцессы Уэльской показал, как его семья провела первое Рождество в обновленном составе.

Осенью у младшего брата Кейт Миддлтон и его жены Ализе Тевене родился первенец – сын Иниго. В Instagram на Рождество Джеймс опубликовал кадр с малышом и написал:

"Ангел на нашем дереве наблюдает за нами. Мое первое Рождество за 16 лет без Эллы, но первое с Иниго ❤️

Поздравляю вашу семью с Рождеством от моей семьи".

На фото Джеймс запечатлен сидя на диване, он держит сына на руках и рядом с ними Санта Клаус и собаки. Миддлтон также вспомнил свою любимую собаку Эллу, которая умерла в январе, а ее фотографию, прикрепил на вершину его рождественской елки.

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Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали новую праздничную открытку с детьми в честь Рождества.

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