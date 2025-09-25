С собаками в саду: Меган Маркл поделилась новым снимком из их с принцем Гарри особняка

Меган Маркл / © Associated Press

На снимке, которым поделилась жена принца Гарри, она запечатлена задом к камере, одета в макси-платье и вместе со своими двумя собаками — черным лабрадором Пулой и биглем Мией на заднем дворе их дома в Монтесито, где живет семья.

«Чистый воздух, голубое небо и самые сладкие моменты 🍃», — подписала снимок Меган.

Меган Маркл и ее собаки / © instagram.com/aseverofficial

Пальмы, которые вы видите на переднем плане снимка, имеют важное значение для Меган. Именно пальма является центральным элементом герба ее бренда As ever. Дерево окружено двумя колибри, что также является важным символом для ее мужа принца Гарри, так как герцог Сассекский является заядлым любителем наблюдать за птицами, о чем ранее рассказывала Меган.

