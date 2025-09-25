- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
С собаками в саду: Меган Маркл поделилась новым снимком из их с принцем Гарри особняка
Герцогиня Сассекская снова показала кадры из заднего двора своего дома, опубликовав новое фото в Instagram своего бренда.
На снимке, которым поделилась жена принца Гарри, она запечатлена задом к камере, одета в макси-платье и вместе со своими двумя собаками — черным лабрадором Пулой и биглем Мией на заднем дворе их дома в Монтесито, где живет семья.
«Чистый воздух, голубое небо и самые сладкие моменты 🍃», — подписала снимок Меган.
Пальмы, которые вы видите на переднем плане снимка, имеют важное значение для Меган. Именно пальма является центральным элементом герба ее бренда As ever. Дерево окружено двумя колибри, что также является важным символом для ее мужа принца Гарри, так как герцог Сассекский является заядлым любителем наблюдать за птицами, о чем ранее рассказывала Меган.
Напомним, на днях мы показывали новое фото детей герцога и герцогини Сассекских, которым пара поделилась во время съемок фильма «Самая счастливая история на Земле: 70 лет Диснейленду».