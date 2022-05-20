С ссадинами и кровью на лице: финалистка "Холостяка" наспугала фолловеров

Юлия Бельченко поделилась в соцсети трогательным видеороликом.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко – вчера, 19 мая, в День вышиванки опубликовала в Instagram видео, на котором она появилась с ссадинами и кровью на лице. По щеке течет слеза. Одета девушка в сине-желтую футболку. Подписчики испугались, что случилось с Юлией?

Юлия Бельченко

Оказалось, что это был гримм. Такой вид девушки символизировал изуродованную Украину, страдающую от российских оккупантов.

В ролике появляются ужасающие кадры войны. А потом Бельченко встает уже без ссадин, в красивой вышиванке и с венком на голове. Видео сопровождает чувственная песня Насти Каменских о войне – "Я – Україна".

"В этом году День вышиванки полон печали, но и наполнен надеждой. Вышиванка — символ единства, напоминающий, что мы свободный, самобытный и непокоренный народ! Надевайте свои вышиванки! Пусть весь мир видит вышитый КОД НАШЕЙ НАЦИИ" — написала Юлия.

Читайте также: