С сумками, как у принцессы Кейт: сестры Спенсер посетили премьеру фильма

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Племянницы принцессы Дианы присутствовали на британской премьере фильма «Грозовой перевал» на прошлой неделе.

33-летние сестры-близняшки прибыли в шикарных образах, сочетающих современный шик красной дорожки с королевским гламуром старого мира.

И Элиза, и Амелия выбрали эффектные платья от Магды Бутрим, дизайнера, известной своими скульптурными силуэтами и романтическим драматизмом. Платья идеально облегали фигуру, играя с текстурой, структурой и тонкими деталями. Элиза выбрала ассиметричное платье-миди, а ее сестра Амелия миниатюрную версию. Обе дополнили свои наряды туфлями на высоких каблуках от Christian Louboutin, завершив образ сверкающими украшениями от Tiffany & Co и сумками от Aspinal of London — бренда, который, как известно, очень любят принцесса Уэльская Кейт и Зара Тиндалл.

Напомним, также сестры были замечены на Парижской неделе моды. Они присутствовали на показе коллекции Zuhair Murad Haute Couture Весна/Лето 2026 во Франции на Неделе моды и выглядели очень стильно.