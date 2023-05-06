С сумкой-книжкой и жемчугах: принцесса Мари Шанталь из Греци на приеме короля Чарльза III

Принцесса добавила в образ очень необычный аксессуар.
В преддверии коронации, которая состоится сегодня, 6 мая, король Чарльз III организовал в Букингемском дворце ужин для высокопоставленных гостей, приглашенных на церемонию в Вестминстерское аббатство.
Грецию на коронации будет представлять принц Павлос и принцесса Мари Шанталь.
Наряд принцессы особо привлек внимание, ведь несмотря на лаконичное белое платье от бренда Mary Katrantzou, у которого были рукава-флаттер, юбка-миди и милый пояс на талии, принцесса решила привнести немного необычности в наряд с помощью аксессуаров.
Мари Шанталь надела длинную нить жемчуга, несколько украшений с бриллиантами и туфли-лодочки. В руке она держала клатч-коробку в виде книжки.
Автором этого аксессуара является бренд Olympia Le-Tan Paris.
Читайте также:
- Коронация короля Чарльза и королевы Камиллы: что нас ожидает в день церемонии
- В день коронации у супруги Чарльза – Камиллы – поменяется титул
- Корона для коронации Камиллы: что известно про бриллиант Куллинан из ювелирной коллекции Елизаветы II
- В них ездила Елизавета II: как выглядят кареты, которые Чарльз и Камилла будут использовать в день коронации