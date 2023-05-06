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С сумкой-книжкой и жемчугах: принцесса Мари Шанталь из Греци на приеме короля Чарльза III

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
299
Время на прочтение
1 мин
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С сумкой-книжкой и жемчугах: принцесса Мари Шанталь из Греци на приеме короля Чарльза III

Принц Павлос и принцесса Мари Шанталь из Греции / Фото: Getty Images

Принцесса добавила в образ очень необычный аксессуар.

В преддверии коронации, которая состоится сегодня, 6 мая, король Чарльз III организовал в Букингемском дворце ужин для высокопоставленных гостей, приглашенных на церемонию в Вестминстерское аббатство.

Грецию на коронации будет представлять принц Павлос и принцесса Мари Шанталь.

Наряд принцессы особо привлек внимание, ведь несмотря на лаконичное белое платье от бренда Mary Katrantzou, у которого были рукава-флаттер, юбка-миди и милый пояс на талии, принцесса решила привнести немного необычности в наряд с помощью аксессуаров.

Принц Павлос и принцесса Мари Шанталь из Греции / © Getty Images
Принц Павлос и принцесса Мари Шанталь из Греции / Фото: Getty Images

Мари Шанталь надела длинную нить жемчуга, несколько украшений с бриллиантами и туфли-лодочки. В руке она держала клатч-коробку в виде книжки.

Клатч принцессы Мари Шанталь / © Getty Images
Клатч принцессы Мари Шанталь / Фото: Getty Images

Автором этого аксессуара является бренд Olympia Le-Tan Paris.

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Дата публикации
Просмотры
299
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