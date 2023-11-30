С сыном на руках: как принцесса Маргарет возвращалась домой после рождения первенца

Принцесса Маргарет не была счастлива в браке с британским фотографом Энтони Армстронг-Джонсом, но у пары родилось двое детей.

Этот снимок был сделан 30 ноября 1961 года, принцесса Маргарет держит на руках своего сына Дэвида Альберта Чарльза, когда они покидают Кларенс-хаус в Лондоне.

Мальчик появился на свет в Кларенс-хаусе, в резиденция королевы-матери Елизаветы, в те времена члены королевской семьи рожали дома. Через некоторое время принцесса Маргарет, ее новорожденный ребенок и муж лорд Сноудон направлялись в свою квартиру в лондонском Кенсингтонском дворце.

Принцесса Маргарет держит на руках своего сына Дэвида Альберта Чарльза / Фото: Associated Press

На Маргарет в тот день было элегантное серое пальто, на воротнике была пришпилена красивая брошка, также она сделала макияж и прическу. Ее муж Энтони был в костюме и стоял рядом, глядя на своего сына, которого Маргарет держала на руках.

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