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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
45
Время на прочтение
1 мин

С сыном, женой и собаками: Джеймс Миддлтон показал милое видео в честь дня рождения

15 апреля брат принцессы Уэльской отпраздновал 38-й день рождения.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джеймс Миддлтон

Джеймс Миддлтон / © Associated Press

В честь праздника Джеймс Миддлтон поделился в своем блоге в Instagram милым видео, в котором показал свою семью — жену Ализе, сына Иниго и их многочисленных собак. В подписи под видео Джеймс написал:

«Спасибо, 38. Я там, где мне и положено быть. Лучшего подарка на день рождения не найти ❤️

Свежий воздух, виляющие хвосты и дикий, прекрасный ритм семейной жизни 🐾

Движение в унисон, виляющие хвосты. В путешествии с Иниго за рулем, куда бы ни привела нас жизнь 🚜

Наполнены радостью, любовью и долей хаоса», — написал Миддлтон.

Напомним, Джеймс - самый младший из троих детей в семье Кэрол и Майкла Миддлтона. Он обожает собак и несколько питомцев подарил своей сестре принцессе Кейт, фото нынешнего она недавно публиковала в соцсети.

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Дата публикации
Количество просмотров
45
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