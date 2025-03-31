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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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С сыновьями и мамой: принцесса Евгения поделилась новыми снимками в честь Дня матери

Принцесса Йоркская, которая воспитывает двоих маленьких сыновей, поделилась фото в честь Дня матери в своем Instagram.

Автор публикации
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Евгения

Принцесса Евгения / © Getty Images

Младшая дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю поделилась в Instagram тремя фотографиями, отмечая ежегодный праздник, который в стране также называют «Материнским воскресеньем», 30 марта.

На первой фотографии 35-летняя Евгения запечатлена со своими сыновьями — Августом и Эрнестом, она читает детскую книгу.

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

На второй фотографии принцесса показала открытку, которую ее мальчики сделали для нее в этот день.

А на последнем изображении Евгения отдала дань уважения своей маме Саре Йоркской, снимком, на котором они вместе улыбаются.

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

«Счастливого Дня матери от этой гордой мамы и дочери xxxx 💕 💕», — подписала фотографии принцесса Йоркская.

/ © Instagram принцессы Евгении

© Instagram принцессы Евгении

Напомним, король Чарльз и королева Камилла также поделились архивными снимками со своими материями.

Показала особенное видео и принцесса Уэльская Кэтрин.

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