С сыновьями и мамой: принцесса Евгения поделилась новыми снимками в честь Дня матери

Принцесса Евгения / © Getty Images

Реклама

Младшая дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю поделилась в Instagram тремя фотографиями, отмечая ежегодный праздник, который в стране также называют «Материнским воскресеньем», 30 марта.

На первой фотографии 35-летняя Евгения запечатлена со своими сыновьями — Августом и Эрнестом, она читает детскую книгу.

© Instagram принцессы Евгении

На второй фотографии принцесса показала открытку, которую ее мальчики сделали для нее в этот день.

Реклама

А на последнем изображении Евгения отдала дань уважения своей маме Саре Йоркской, снимком, на котором они вместе улыбаются.

© Instagram принцессы Евгении

«Счастливого Дня матери от этой гордой мамы и дочери xxxx 💕 💕», — подписала фотографии принцесса Йоркская.

© Instagram принцессы Евгении

Напомним, король Чарльз и королева Камилла также поделились архивными снимками со своими материями.

Показала особенное видео и принцесса Уэльская Кэтрин.