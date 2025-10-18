ТСН в социальных сетях

С такой прической мы ее еще не видели: новый выход Елены Зеленской

Первая леди Украины пообщалась с маленькими пациентами отделения трансплантологии "Охматдета".

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская по случаю Всемирного дня донорства и трансплантации органов посетила детскую больницу «Охматдет». Там она пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

В этот день первая леди появилась с новой прической, с которой мы ее еще не видели. Елена зачесала волосы назад и собрала их в хвост — ей очень идет такая прическа.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

У нее также был нежный макияж и золотые серьги-пусеты в ушах.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Одета Зеленская была в светлую блузку с воротником и епископскими рукавами и черные широкие брюки со стрелками, которые дополнила черными туфлями на удобных каблуках.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встрече с верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас предстала в сером костюме-тройке и рубашке цвета хаки.

