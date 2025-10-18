- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 939
- Время на прочтение
- 1 мин
С такой прической мы ее еще не видели: новый выход Елены Зеленской
Первая леди Украины пообщалась с маленькими пациентами отделения трансплантологии "Охматдета".
Елена Зеленская по случаю Всемирного дня донорства и трансплантации органов посетила детскую больницу «Охматдет». Там она пообщалась с маленькими пациентами и их родителями.
В этот день первая леди появилась с новой прической, с которой мы ее еще не видели. Елена зачесала волосы назад и собрала их в хвост — ей очень идет такая прическа.
У нее также был нежный макияж и золотые серьги-пусеты в ушах.
Одета Зеленская была в светлую блузку с воротником и епископскими рукавами и черные широкие брюки со стрелками, которые дополнила черными туфлями на удобных каблуках.
Напомним, Елена Зеленская на встрече с верховной представительницей ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас предстала в сером костюме-тройке и рубашке цвета хаки.