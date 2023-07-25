С такой же прической: как выглядела королева Камилла в детстве

Супруга короля Чарльза III с самого детства носила прическу боб-каре. Не стремится менять ее королева и сейчас.
На этом архивном фото, которое мы нашли, Камилла запечатлена со своими однокласницами. Фото было сделано в 1955-1956 годах, когда она посещала музей Дитчлинга в Дитчлинге, Восточный Сассекс, где будущая королева ходила в школу.
Камилла выглядит очаровательно в клетчатом платье на ретро-фото, белых носках и черных балетках.
Стоит отметить, что с самого детства и до сегодня Камилла не меняла свою прическу. Кстати, ее родная младшая сестра Аннабель также носит точно такую же прическу.
Напомним, ранее мы показывали, как выглядела самая смешная прическа королевы Камиллы.
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