С танками, колосками пшеницы и БТР: Владимир Зеленский появился в оригинальной вышиванке

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский несколько раз появился в новой оригинальной вышиванке. Изделие от бренда Indposhiv выполнено в цвете хаки, и на нем авторская вышивка белорусской художницы Руфины Базловой.

После полномасштабного нападения России на нашу страну художница начала посвящать свои работы Украине.

Впервые изделие с ее вышивкой было создано ко Дню вышиванки в мае этого года. На изделии, которое надел президент Украины, изображены важные вещи современной украинской истории: танки, БТР, колоски пшеницы и украинцы, которые взялись за руки.

Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

Мастерица в своей публикации в Instagram отметила, что представители бренда с ней связались и предложили коллаборацию, но она не ожидала, что в изделии с придуманной ею вышивкой появится президент Украины.

Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

Владимир Зеленский / Фото: скриншот с видео

Также бренд отметил, что часть денег от продаж этой вышиванки передают на поддержку ЗСУ.

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