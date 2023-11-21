С тонкой талией и без морщин: 51-летняя первая леди Южной Кореи снова удивляет своим молодым видом

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль и его супруга Ким Кеон Хи с официальным визитом прибыли в Великобританию. Возле Букингемского дворца в Лондоне для них была организована церемония приветствования, во время которой состоялся парад конной гвардии. На мероприятии присутствовали король Чарльз III, королева Камилла, а также Кейт и Уильям Уэльские.

Юн Сук Йоль и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Первая леди Южной Кореи выбрала для своего появления монохромный лук. На Ким было элегантное двубортное серое пальто, отлично подчеркнувшее ее тонкую талию, серый шарф и серые колготки.

Юн Сук Йоль и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила черными туфлями на высоких шпильках и черным клатчем с золотой брошью с камнями.

Первая леди сделала аккуратную укладку с боковым пробором и легкий макияж с черными стрелками. Ким Кеон Хи, как всегда, ошеломила своим молодым видом – кожа ее лица выглядит свежей, упругой и сияющей, и на нем нет никакой морщинки.

Юн Сук Йоль и Ким Кеон Хи / Фото: Associated Press

Первая леди Южной Кореи была похожа на настоящую хрупкую фарфоровую куклу.

Юн Сук Йоль был одет в черный классический костюм, белую рубашку и синий галстук.

Напомним, первая леди Южной Кореи в банановом платье посетила Варшаву.

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