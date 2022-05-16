С тростью на красной дорожке: королева Елизавета II присутствовала на конном шоу, приуроченном к ее платиновому юбилею

С тростью на красной дорожке: королева Елизавета II присутствовала на конном шоу, приуроченном к ее платиновому юбилею

Королева Елизавета II с детства ездила верхом на лошади. И вопреки проблемам с мобильностью, которые у нее возникли на 96-м году жизни, монарх нашла в себе силы лично посетить Королевскую Виндзорскую конную выставку.

Ее Величество королева прибыла на мероприятие, которое проводилось в рамках празднования ее платинового юбилея правления – конное шоу, которое называлось "Галопом по истории" и состоялось на Королевской Виндзорской конной выставке в Виндзорском замке в воскресенье.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Ее Величество сопровождал ее младший сын, принц Эдвард, а также его супруга графиня Софи. Толпа аплодировала стоя, когда 96-летняя монарх вышла из машины на красную дорожку. Несмотря на постоянные проблемы с передвижением, королева добралась до Королевской ложи с помощью своей трости.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Одета Елизавета II была в голубое платье, расшитое камнями и серую шаль сверху, обута в любимые туфли Anello & Davide, а в руках держала кожаную сумку Launer.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Судя по снимкам, королева была очень рада присутствовать на мероприятии. В шоу участвовала и внучка королевы, старшая дочь принца Эдварда и графини Софи - Леди Луиза Виндзор. Она управляла повозкой, как ее когда-то учил ее дедушка принца Филипп.

леди Луиза / Фото: Getty Images

Королевское конное шоу в Виндзоре начало празднование платинового юбилея мероприятием "Галопом по истории". Более 500 лошадей и 1000 артистов создавали 90-минутное представление, которое уносило зрителей галопом в историю от Елизаветы I до наших дней. Среди звездных гостей на мероприятии присутствовал актер Том Круз и актриса Хелен Миррен.

Графиня Софи / Фото: Getty Images

Ранее в пятницу монарх также появлялась на конном шоу в Виндзоре и выглядела прекрасно.

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