С тростью, но держится: королева Елизавета II посетила выставку в Виндзорском замке

Королеве Елизавете II нездоровится, но она держится и не хочет быть слабой, демонстрируя силу воли на публичном мероприятии.

Уже не секрет, что монарх испытывает трудности с передвижением. Говорят, чтобы Елизавета II могла присутствовать на панихиде в честь принца Филиппа, готовится специальная операция, чтобы королеву туда секретно доставить.

На днях Елизавета II появилась на выставке артефактов ручной работы, которая проходила в Виндзоре, в Белой гостиной Виндзорского замка, пишет Hello!

Королева Елизавета II / Associated Press

Она улыбалась, на ней было шелковое весеннее платье, усыпанное цветами, и любимое ожерелье из трех нитей жемчуга. Несмотря на потребность в трости, которую, по признанию королевы, она использует из-за проблем с передвижением, она выглядела чудесно, дополняя свой весенний образ своей фирменной сумкой Launer.

Королева Елизавета II / Associated Press

Образ королевы дополнила сентиментальная брошь - цветочная корзина с бриллиантами, сапфирами, рубинами и изумрудами, которая была подарена Лилибет ее родителями в 1948 году в честь рождения ее первого ребенка, принца Чарльза.

Королева Елизавета II / Associated Press

Сьюзан Джонс, которая вместе с другим мастером-ремесленником Сьюзен Шекспир проводила демонстрации для королевы, сказала: "Опыт был действительно замечательным, и это было не у многих, и я все еще немного в шоке. Мы так нервничали, но природа Ее Величества заставила нас чувствовать себя такими расслабленными. Это было совершенно потрясающе".

Королева Елизавета II / Associated Press

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