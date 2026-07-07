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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
136
Время на прочтение
1 мин

С цветами и в рубашке с узлом на животе: премьер-министр Дании прибыла на саммит НАТО в Анкару

Метте Фредериксен продемонстрировала деловой образ в черно-белой гамме.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Метте Фредериксен

Метте Фредериксен / © Associated Press

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла в Анкару для участия в саммите НАТО. В аэропорту ее встретили с официальными почестями и букетом цветов.

Метте Фредериксен / © Associated Press

Метте Фредериксен / © Associated Press

Из самолета политик вышла в белой рубашке с объемными рукавами и широкими манжетами. Изюминкой модели стал узел, завязанный на талии, который сделал классическую рубашку гораздо интереснее.

Метте Фредериксен / © Associated Press

Метте Фредериксен / © Associated Press

К ней Метте подобрала черные прямые брюки со стрелками и кожаные туфли-лодочки светло-серого оттенка на каблуках, которые гармонично дополнили ансамбль.

Метте Фредериксен / © Associated Press

Метте Фредериксен / © Associated Press

Из украшений Фредериксен выбрала лаконичные золотые серьги-кольца. Волосы она собрала в гладкую прическу с объемом у корней, сделала естественный макияж и коралловый маникюр.

Метте Фредериксен / © Associated Press

Метте Фредериксен / © Associated Press

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
136
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