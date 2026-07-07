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С цветами и в рубашке с узлом на животе: премьер-министр Дании прибыла на саммит НАТО в Анкару
Метте Фредериксен продемонстрировала деловой образ в черно-белой гамме.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прибыла в Анкару для участия в саммите НАТО. В аэропорту ее встретили с официальными почестями и букетом цветов.
Из самолета политик вышла в белой рубашке с объемными рукавами и широкими манжетами. Изюминкой модели стал узел, завязанный на талии, который сделал классическую рубашку гораздо интереснее.
К ней Метте подобрала черные прямые брюки со стрелками и кожаные туфли-лодочки светло-серого оттенка на каблуках, которые гармонично дополнили ансамбль.
Из украшений Фредериксен выбрала лаконичные золотые серьги-кольца. Волосы она собрала в гладкую прическу с объемом у корней, сделала естественный макияж и коралловый маникюр.