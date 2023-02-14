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С туфлей принцессы Уэльской произошел конфуз: как отреагировала Кейт (фото)

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
3436
Время на прочтение
1 мин
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С туфлей принцессы Уэльской произошел конфуз: как отреагировала Кейт (фото)

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

41-летняя британская принцесса давно сделала выводы и больше не попадает в такие неловкие ситуации.

Принцесса Уэльская Кэтрин знает некоторые лайфхаки, которыми пользуется для того, чтобы носить обувь на высоких каблуках ей было удобно. Но даже в этом случае никто, и принцесса тоже, не застрахован от конфузных ситуаций.

Однажды во время парада ирландской гвардии в честь Дня святого Патрика в казармах Монс, в Олдершоте, в марте 2013 года с туфлей Кэтрин произошла неприятность. Принцесса наступила на решетку, а ее каблук застрял в ней. Кейт не растерялась, она сама наклонилась, чтобы освободить свой каблук, а принц Уильям помогал ей, придерживая за руку.

Фото получилось забавным, и его, конечно же, растиражировала тогда вся британская пресса. Впредь Кэтрин была более осторожна и в такие ситуации больше не попадала.

Принцесса Уэльская / © Getty Images
Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Напомним, мы также рассказывали о том, как принцесса Уэльская умудряется скрывать нижнее белье под одеждой. По долгу службы она часто надевает платья и вечерние наряды из тонкой ткани, скрывать под ними следы от бюстгальтеров и трусов очень непросто, но стилисты Кейт с этим справляются.

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Дата публикации
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