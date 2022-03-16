С Украиной на сердце: спикер палаты представителей США поддерживает украинцев

Нэнси Пелоси ходит с украинским флагом на груди.
Спикер палаты представителей США - Нэнси Пелоси – с момента вторжения России в Украину начала носить на груди значок в виде украинского флага. Его она пришпиливает к жакету рядом с американским флагом. Таким образом Пелоси выражает свое поддержку Украине.
Сегодня, 16 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил онлайн перед Конгрессом США. Госпожа Пелоси представила Зеленского и сказала: "Слава Україні!". Она повторила этот лозунг еще два раза, призывая своих коллег к ней присоединиться. Члены Конгресса приветствовали Зеленского с аплодисментами и стоя.
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