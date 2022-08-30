С украинским флагом на груди: Билл Клинтон сходил на теннисный турнир

Бывший президент США Билл Клинтон посетил игру титулованной теннисистки Серены Уильямс с Данкой Ковинич из Черногории, которая состоялась в рамках турнира серии "Большого шлема" US Open-2022. Этот чемпионат станет для Серены последним – спортсменка завершает карьеру.

Фотографы запечатлели, как Клинтон сидел в первом ряду. Он был одет в голубое поло и темно-синий пиджак, к лацкану которого прикрепил значок в виде украинского флага. Таким способом экс-президент продемонстрировал свою поддержку Украине во время войны с Россией.

Билл Клинтон / Фото: Getty Images

Напомним, недавно в объективы папарацци в престижном районе Нью-Йорка попала единственная дочь Клинтона – Челси Клинтон. Она в сопровождении большого количества охраны шла на интервью. Челси была одета в желтый длинный сарафан в цветочный принт, голубой блейзер и туфли-лодочки.

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