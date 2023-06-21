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С украинским и британским флагами на груди: Денис Шмыгаль на приеме у короля Чарльза III

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
546
Время на прочтение
1 мин
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С украинским и британским флагами на груди: Денис Шмыгаль на приеме у короля Чарльза III

Денис Шмыгаль и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Премьер-министр Украины с рабочим визитом посетил Великобританию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль появился на приеме у короля Чарльза III в Сент-Джеймском дворце в Лондоне. Прием состоялся в канун Конференции по восстановлению Украины.

Денис Шмыгаль и король Чарльз III / © Associated Press
Денис Шмыгаль и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Премьер предстал там в черном классическом костюме, белой рубашке и черном галстуке. К пиджаку он прикрепил украинский и британский флаги, а также круглый голубой значок.

Денис Шмыгаль и король Чарльз III / © Associated Press
Денис Шмыгаль и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх пожал Шмыгалю руку, а затем украинский политик показал ему что-то на бумаге с сине-желтым флагом и трезубцем.

Напомним, на приеме у британского короля побывала также глава Еврокомиссии Урула фон дер Ляйен, которая пришла в красивом белом платье с цветочным принтом.

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Дата публикации
Просмотры
546
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