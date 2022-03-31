С украинской лентой на жакете: мэр Гданьска на заседании украинской рабочей группы

Во время российско-украинской войны Польша активно помогает и поддерживает нашу страну.

Председатель рабочей группы Европейского комитета регионов по Украине и мэр Гданьска Александра Мария Дулькевич во время заседания украинской рабочей группы Европейского комитета регионов в здании Жака Делора в Брюсселе появилась с сине-желтой лентой на жакете.

Александра Мария Дулькевич / Getty Images

"Перед лицом этой катастрофы местные политики делают все возможное, чтобы всеми возможными способами поддержать Украину и во всеуслышание заявить о ее трагедии. На саммите в Марселе 3 марта все члены Комитета регионов единогласно осудили военную агрессию против Украины и выразили поддержку украинцам. Наши члены быстро начали организовывать гуманитарную помощь, пункты сбора, предложения работы", - сказала Александра Дулькевич, мэр Гданьска, во время встречи.

Напомним, что все это время Польша активно помогает Украине на политическом фронте и гуманитарном. По данным властей ЕС, Украину уже покинули около 4 миллионов человек. Большинство из них уехали именно в Польшу.

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