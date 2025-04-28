Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Getty Images

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Будущий король Иордании опубликовал у себя в Instagram фото, где запечатлен за руку с Раджвой. Она одета в платье и кардиган в тон, ее волосы зачесаны назад, а принц в черной футболке-поло и черных штанах идет рядом. Они оба улыбаются и выглядят такими счастливыми.

«С днем ​​рождения, Раджва! Благодарен за любовь, доброту и тепло, которые ты приносишь в жизнь Иман и мою», — написал кронпринц в подписи под этой фотографией.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

В честь именинницы Jordan News Agency поделилось новым портретным фото принцессы Раджвы.

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Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн