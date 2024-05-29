С улыбками на лицах: опубликовано новое фото Кейт и Уильяма Уэльских

Фотография Кейт и Уильяма Уэльских во время одного из визитов в Уэльс была опубликована отелем, где останавливалась королевская пара.

На странице гостевого дома Duffryn Mawr Country House в Facebook поделились фотографией визита королевской четы.

Фото было сделано в 2023 году. На нем запечатлены принц Уильям и принцесса Кейт вместе с сотрудниками, а в подписи говорится:

"Прошел год с тех пор, как мы приветствовали Уильяма и Кейт, принца и принцессу Уэльских, в Даффрин-Мор! Мы были рады приветствовать Уильяма и Кейт на ночь здесь, когда они посетили Брекон-Биконс. Они настолько добрые и дружелюбные, что было очень приятно, что они остановились здесь".

На снимке принцесса Кейт и принц Уильям одеты в те же наряды, в которых они были во время визита в Аберфан 28 апреля 2023 года, намекая на то, что они позировали для фотографии утром в день отъезда.

Кейт и Уильям Уэльские во время визита в Аберфан 28 апреля 2023 года / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы писали, что Кейт и Уильям Уэльские опубликовали заявление в связи с трагическим событием.

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