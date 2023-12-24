С улыбками на лице: нидерландская королевская семья выпустила рождественскую открытку

Традиционно, как и все европейские королевские семьи, они презентовали свою открытку с пожеланиями.
24 декабря, в канун Рождества, король Виллем-Александр и королева Максима выпустили свою рождественскую открытку, чтобы поздравить с грядущими праздниками поклонников и соотечественников.
На фотографии на открытке запечатлены вместе король Виллем-Александр, королева Максима, а также три их дочери: наследная принцесса Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана. Также на снимке была их собака Мамбо.
Фотография, которую использовали для открытки, была сделана еще 30 июня 2023 года Мишей Шумейкером. Надпись на открытке гласит: "Счастливого Рождества, здорового и процветающего Нового года".
За день до публикации своей открытки королевская семья устроила ежегодную праздничную фотосессию в преддверии Рождества. Это уже традиция семьи и в ней приняли участие король, королева, их дочери и собака. Праздничные снимки были сделаны на территории дворца Хуис тен Бош в Гааге.
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