С улыбкой и в красивом платье: как выглядела королева Елизавета II за день до госпитализации

С улыбкой и в красивом платье: как выглядела королева Елизавета II за день до госпитализации

18 октября королева Елизавета II провела видеовстречу с дамой Синди Киро, с 21 октября являющейся генерал-губернатором Новой Зеландии.

В ролике Ее Величество появилась в прекрасном настроении, много улыбалась и выглядела замечательно в сером платье с цветами, с легким макияжем на лице и с любимыми жемчужными украшениями. Видео было записано за день до того, как королева Елизавета II была госпитализирована в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне, откуда на следующее утро была выписана.

Королева наделила Синди Киро традиционной эмблемой генерал-губернатора. В качестве генерал-губернатора Дама Синди будет выступать в качестве представителя королевы в Новой Зеландии.

Напомним, монарх провела ночь в больнице, где ей провели обследования у разных специалистов, а также взяли анализы. Это произошло после того, как врачи посоветовали ей отменить рабочий визит Северную Ирландию. В сообщении Букингемского дворца говорилось, что в четверг она вернулась в Виндзорский замок. И, судя по этому видео, Елизавета II действительно не скрывает от публики каких-то серьезных проблем со здоровьем.

Читайте также:

Она крепкий орешек: вспоминаем пять случаев госпитализации королевы Елизаветы II

Королевский пример: кто из монархов и их родственников вакцинировался от COVID-19

Какая была эффектная: вспоминаем роскошный образ 29-летней королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II - самый долгоправящий монарх Великобритании (40 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку