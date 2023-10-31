С ушами, хвостом и нарисованными усами: Джилл Байден в образе кошки появилась на праздновании Хэллоуина в Белом доме

В Белом доме состоялось традиционное празднование Хэллоуина, на которое пришли дети. Мероприятие посетило более 7 тысяч гостей. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден угощали их сладостями и дарили им книги.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл подготовилась к празднику. Она выбрала для своего появления милый образ кошки, похожей на их домашнего любимца Уиллоу.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

На первой леди было серое платье миди с меховыми манжетами и черным поясом на талии, к которому был прикреплен длинный хвост. Обута она была в серые кроссовки.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свой лук Байден дополнила обручем с ушами и арт-макияжем – ей нарисовали черный нос и усы, как у кошки. Она сделала аккуратную укладку, уши украсила бриллиантовыми серьгами, шею – золотыми цепочками, а руки – браслетами и кольцами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президент надел черный жакет, белую рубашку, сине-желтый галстук, черную бейсболку, темно-синие брюки и черные туфли.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Сам Белый дом выглядел тематично и красиво в хэллоуинском стиле. Его украсили тыквами, оранжевыми цветами, фонарями, деревьями и разными "жуткими" декорациями с изображением известных литературных персонажей – нечистых и привидений. На центральной декорации были изображены домашние питомцы Байденов – кошка Уиллоу и пес Командир.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

А военный оркестр добавил "жуткую" атмосферу, исполняя инструментальные версии композиций Thriller, Monster Mash и другие.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден продемонстрировала эффектный аутфит в костюме цвета фуксии и с роскошной брошью.

Читайте также: