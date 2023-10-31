С ушами, хвостом и нарисованными усами: Джилл Байден в образе кошки появилась на праздновании Хэллоуина в Белом доме

Первая леди решила перевоплотиться в образ своей кошки Уиллоу.
В Белом доме состоялось традиционное празднование Хэллоуина, на которое пришли дети. Мероприятие посетило более 7 тысяч гостей. Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден угощали их сладостями и дарили им книги.
Джилл подготовилась к празднику. Она выбрала для своего появления милый образ кошки, похожей на их домашнего любимца Уиллоу.
На первой леди было серое платье миди с меховыми манжетами и черным поясом на талии, к которому был прикреплен длинный хвост. Обута она была в серые кроссовки.
Свой лук Байден дополнила обручем с ушами и арт-макияжем – ей нарисовали черный нос и усы, как у кошки. Она сделала аккуратную укладку, уши украсила бриллиантовыми серьгами, шею – золотыми цепочками, а руки – браслетами и кольцами.
Президент надел черный жакет, белую рубашку, сине-желтый галстук, черную бейсболку, темно-синие брюки и черные туфли.
Сам Белый дом выглядел тематично и красиво в хэллоуинском стиле. Его украсили тыквами, оранжевыми цветами, фонарями, деревьями и разными "жуткими" декорациями с изображением известных литературных персонажей – нечистых и привидений. На центральной декорации были изображены домашние питомцы Байденов – кошка Уиллоу и пес Командир.
А военный оркестр добавил "жуткую" атмосферу, исполняя инструментальные версии композиций Thriller, Monster Mash и другие.
Напомним, Джилл Байден продемонстрировала эффектный аутфит в костюме цвета фуксии и с роскошной брошью.
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