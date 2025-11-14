С V-образным вырезом: министр финансов Финляндии в коротком платье цвета индиго появилась на круглом столе

Риикка Пурра / © Associated Press

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра приняла участие в круглом столе министров финансов ЕС, который состоялся в здании Европейского Совета в Брюсселе.

Там политик появилась в мини-платье цвета индиго с V-образным вырезом, рукавами три четверти, драпировкой на талии и юбкой А-силуэта.

Аутфит Пурра дополнила черными туфлями на устойчивом каблуке и золотой цепочкой с подвеской. У нее была укладка боб-каре с боковым пробором и нежный макияж.

