С V-образным вырезом: министр финансов Финляндии в коротком платье цвета индиго появилась на круглом столе

Риикка Пурра выбрала для своего выхода яркий наряд.

Риикка Пурра

Риикка Пурра / © Associated Press

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра приняла участие в круглом столе министров финансов ЕС, который состоялся в здании Европейского Совета в Брюсселе.

Риикка Пурра / © Associated Press

Риикка Пурра / © Associated Press

Там политик появилась в мини-платье цвета индиго с V-образным вырезом, рукавами три четверти, драпировкой на талии и юбкой А-силуэта.

Риикка Пурра / © Associated Press

Риикка Пурра / © Associated Press

Аутфит Пурра дополнила черными туфлями на устойчивом каблуке и золотой цепочкой с подвеской. У нее была укладка боб-каре с боковым пробором и нежный макияж.

Риикка Пурра / © Associated Press

Риикка Пурра / © Associated Press

