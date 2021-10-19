С визитом в Риме: два стильных образа шведской кронпринцессы Виктории

С визитом в Риме: два стильных образа шведской кронпринцессы Виктории

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль прилетели с официальным визитом в Рим, Италия.

Шведская кронпара посетила открытие выставки "Образы, которые меняют мир" на площади Сан-Сильвестро во время двухдневного визита в Рим для развития двусторонних отношений в области торговли и инвестиций.

На выставку кронпринцесса Виктория приехала в молочно-белой блузе с приоткрытыми плечами и длинными объемными рукавами, которую сочетала с черными брюками с высокой талией и тонким поясом с золотым элементом. А обута была в ботильоны из змеиной кожи и на каблуках. На плече у Виктории была черная плетеная сумка, также из аксессуаров принцессы выбрала достаточно массивные золотые серьги-кольца. Ее супруг Даниэль был в синем классическом костюме, голубой рубашке и темном галстуке.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Getty Images

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Вечером кронпара присутствовала вместе с другими высокопоставленными гостями на гала-ужине в резиденции посла Швеции в Риме во время двухдневного визита. На вечерний прием Виктория надела серебристое макси-платье, которое переливалось стразами и с поясом на талии. В ушах у нее были серьги-висюльки, волосы традиционно принцесса собрала в пучок и сделала легкий макияж.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Getty Images

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