С внучкой на руках: королева Рания предстала на еще одном нежном фото с новорожденной принцессой Иман

Ее старший сын – кронпринц Хокон – опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото матери, которая держит свою первую внучку – принцессу Иман (дочь Хусейна и Раджвы) на руках. В подписи наследный принц написал:

"Вечно благодарен за твою любовь и бесконечную поддержку. С днем ​​рождения, моя любимая мама", - написал Хусейн.

Королева Рания сидит на мягком диване, одета в черную объемную рубашку и джинсы, а у нее на руках маленькая принцесса Иман, которой 3 сентября исполнится месяц.

Ранее королева и сама показывала фото, где они с мужем запечатлены дома на диване, а она держит внучку на руках. В подписи Ее Величество тогда написала: "Столько милоты в моих руках».

Напомним, мы рассказывали подробнее, кто такая королева Рания и, что нам известно о супруге короля Иордании Абдаллы II.

Читайте также: