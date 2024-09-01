С внучкой на руках: королева Рания предстала на еще одном нежном фото с новорожденной принцессой Иман

31 августа королева Иордании Рании исполнилось 54 года.
Ее старший сын – кронпринц Хокон – опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото матери, которая держит свою первую внучку – принцессу Иман (дочь Хусейна и Раджвы) на руках. В подписи наследный принц написал:
"Вечно благодарен за твою любовь и бесконечную поддержку. С днем рождения, моя любимая мама", - написал Хусейн.
Королева Рания сидит на мягком диване, одета в черную объемную рубашку и джинсы, а у нее на руках маленькая принцесса Иман, которой 3 сентября исполнится месяц.
Ранее королева и сама показывала фото, где они с мужем запечатлены дома на диване, а она держит внучку на руках. В подписи Ее Величество тогда написала: "Столько милоты в моих руках».
Напомним, мы рассказывали подробнее, кто такая королева Рания и, что нам известно о супруге короля Иордании Абдаллы II.
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