С высоким хвостом, в кроссовках и голубой футболке: спортивная принцесса Кейт поиграла в регби

41-летняя принцесса Уэльская приняла участие в тренировке по регби, которая прошла в среду, 7 июня, в городе Мейденхед. Ее визит был связан с информационно-просветительской кампанией Shaping Us, направленной на повышение понимания общественности в важности первых пяти лет жизни ребенка.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

После активной игры она пообщалась с игроками об их детстве в рамках своей инициативы. Тренировку по регби принцесса выбрала неспроста, ведь с прошлого года она является покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби. Она переняла эту роль у принца Гарри, который сложил с себя полномочия старшего члена королевской семьи в 2020 году.

На поле Уэльская появилась в обтягивающих темно-синих спортивных штанах и небесно-голубой футболке, на которой был нанесен рисунок красной розы - это логотип сборной Англии по регби.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Также она одела белые кроссовки, пару лаконичных сережек и собрала волосы в высокий хвост.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Появление Кейт Миддлтон на спортивном поле последовало за ее визитом в Виндзорский семейный центр, во время которого она продемонстрировала бело-голубого жакет в ломаную клетку от Zara, который сочетала с простым белым топом, темно-синими брюками и черными балетками. Образ был необычный, но стильный.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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