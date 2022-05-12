С заботой о детях и их матерях: герцогиня Меган заявила о поддержке масштабного проекта

С заботой о детях и их матерях: герцогиня Меган заявила о поддержке масштабного проекта

Меган Маркл снова решила поддержать женщин, в частности, женщин, которые воспитывают детей в США.

Герцогиня Сассекская обратила внимание на кризис, который связан с уходом за детьми в США, акцентировав внимание на том, что это не проблема семьи, а проблема государства. Женщины должны думать о том, как выживать, при этом заботиться о своем ребенке, и часто эти две вещи просто невозможно совместить. Речь идет об оплачиваемом отпуске для молодых матерей.

Герцогиня Меган и ее фонд Archewell Foundation присоединилась к организации #MarshallPlanForMoms, который объявил о создании "Национальной бизнес-коалиции по уходу за детьми". Цель проекта – расширения поддержки по уходу за детьми для работающих мам.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи / Фото: Associated Press

"Семьи во всем мире, и особенно работающие мамы, вынуждены так много брать на себя", — говорится в заявлении 40-летней Меган, воспитывающей двоих маленьких детей. "Это только усилилось из-за пандемии, с увеличением обязанностей по уходу, ростом цен и экономической неопределенностью. Сегодня мы подаем сигнал о том, что забота о детях — это не просто императив общества, это императив бизнеса. Создание более сильной рабочей силы начинается с удовлетворения потребностей семей", - сказала герцогиня.

Директор организации #MarshallPlanForMoms опубликовала в Instagram часть обращения Меган и написала, что для нее большая честь, что фонд Archewell присоединился к их команде.

Как сообщает People, #MarshallPlanForMoms был среди организаций, получивших пожертвования в конце 2021 года от Фонда Меган и Гарри, об этом было объявлено, когда семья выпустила свою рождественскую открытку, где публике были впервые представлены двое детей пары.

А в октябре 2021 года Меган Маркл поделилась открытым письмом спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеру большинства в Сенате Чаку Шумеру, опубликованному изданием Paid Leave for All.

Письмо было написано в поддержку комплексной программы оплачиваемого отпуска для новоиспеченных родителей. Меган поделилась своими опасениями по поводу того, что в стране все еще нет полноценного оплачиваемого отпуска для родителей.

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