С Зарой Тиндалл произошел забавный конфуз на королевских скачках в Аскоте

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

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Зара выглядит сегодня просто очаровательно в платье Rebecca Vallance нежного сиреневого оттенка с рукавами-фонариками и поясом на талии, туфлях-лодочках Emmy London цвета пыльной розы и в руках держала сумку Anya Hindmarch нежного розового оттенка. Также образ дочери принцессы Анны дополняла шляпа с широкими полями, серьги-висюльки с аметистом от Kiki Mcdonough и волосы она собрала в низкий пучок.

Ее супруг Майк Тиндалл появился на мероприятии в смокинге, рубашке и голубом жилете, а также с розовым галстуком в принт, а еще он носил любимую шляпу цилиндр.

Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

С Зарой накануне старта скачек в Аскоте на ипподроме произошел конфуз. Сегодня днем дочь принцессы Анны охрана не пустила на территорию ипподрома Royal Ascot после того, как охранник не узнал Зару.

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После попытки войти через вход для владельцев, Зару направили к билетной кассе, так как у нее не было пропуска, и она вежливо собиралась уже отправиться туда. Ошибка доброжелательного охранника быстро была замечена коллегами, и один из них поспешил сообщить сотруднику, что племянница короля, безусловно, может войти, сообщил express.

Перед тем как войти в Королевскую ложу перед первой гонкой, пара позировала для фотографий с ожидающими журналистами.

Сегодня на скачках ожидаем увидеть короля Чарльза и королеву Камиллу, а возможно и принца и принцессу Уэльских. Вчера они все присутствовали на церемонии Ордена Подвязки в Виндзоре.

Принцесса Уэльская Кейт и герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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