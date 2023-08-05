С желто-голубыми сердечками в ушах: британский политик Пенни Мордонт посетила скачки

Она сочетала темные оттенки в одежде, но разбавила их гламурными туфлями.

Пенни Мордонт - лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета. Ранее она занимала должность министра обороны Великобритании.

На днях 50-летний политик посетила конные скачки Кубок Гудвуда, которые прошли в городе Чичестере.

На Пенни была серая плиссированная юбка-миди, которую она сочетала со свободной шелковой блузой насыщенного синего оттенка. Этот наряд дополнили гламурные серебристые туфли на небольшом каблуке, черная строгая сумка с короткими ручками и солнцезащитные очки.

Пенни Мордонт / Фото: Associated Press

Также Пенни сделала укладку и легкий макияж. Особое внимание привлекли серьги политика, ведь они были сделаны из бисера в виде маленьких желто-голубых сердечек.

Пенни Мордонт / Фото: Associated Press

Напомним, что о Пенни Мордонт недавно говорили все, ведь она та самая женщина с мечом, которая была одной из главных фигур на коронации Чарльза III.

Пенни Мордонт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

На церемонии лидер Палаты общин несла Государственный меч 17-го века. Это был первый случай в истории, когда этот меч, украшенный драгоценными камнями несла и преподносила монарху женщина.

Пенни Мордонт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Пенни Мордонт на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

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